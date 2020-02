Al Nuovo Gassman c’è “L’assaggiatrice di racconti”

CIVITAVECCHIA – Una storia che racconta tante storie; qualcosa di misterioso e forse inspiegabile succede alla protagonista de “L’assaggiatrice di racconti” nata dalla penna di Danilo Catalani, che in questa nuova produzione targata Blue in the Face svolgerà anche il ruolo di regista. Ciò, al Nuovo Sala Gassman nelle serate di giovedì 6 e venerdì 7 febbraio, a partire dalle ore 21,00.

“Irene è a pezzi, dopo l’inevitabile fine di un matrimonio durato molto di più di quanto doveva durare. Cerca il modo di ripartire ma non trova la via ed i consigli e l’affetto di Alessia, sua amica e coinquilina del piano di sopra, sono di conforto ma nulla più. Nemmeno il lavoro va bene: Irene fa la editor, ma non ne può più di correggere libri che sono un’inutile prepotenza ai danni degli alberi cui hanno rubato la carta. In questo buio una lucina si accende; è quella del computer che segnala l’arrivo di una nuova mail di Massimo, nuovo misterioso amico virtuale che un racconto per volta, una ricetta per volta, la riporterà alla vita. Oppure no”. Sul palcoscenico: Maria Luisa Russo, Lilly Vultur e Gianluca Mola.

Prenotazioni: al botteghino del Teatro, fino venerdì compreso (in orario 16:00 – 20:00); tramite telefono, ai numeri 0766.672382 e 328.1224154