Al Nuovo Gassman arriva Pirandello con “Liolà”

CIVITAVECCHIA – Weekend al Teatro Gassman all’insegna di Luigi Pirandello. La Compagnia Blue in the Face porterà in scena “Liolà” in uno spettacolo per la regia di Anna Baldoni.

“Un contadino povero, Neli Schillaci detto ‘Liolà’, pieno di vitalità e di temperamento anarchico, che volentieri si presenta ai vicini e al pubblico come un allegro scavezzacollo, mette incinta Tuzza, nipote di Simone Palumbo, vecchio benestante ossessionato dalla sua incapacità di non riuscire ad avere figli”.

Il Cast: Anna Baldoni, Salvo Misseri, Rosaria Caruso, Sergio Fulvio, Lucia Scaggiante, Antonella Perondi, Arianna Balestrieri, Floriana Gigli, Roberta Sacco, Mariana Astrea, Ana Maria Lupuleasa, Loris Cadiolo, Vittorio Grossi, Eugenio

Tre gli appuntamenti in programma: venerdì 5 maggio alle ore 21:00, sabato 6 ancora alle ore 21:00 e domenica 7 alle ore 19:00-

Info al 328 1224154. Orario botteghino : 17.00 / 19.00 (fino a venerdì compreso).