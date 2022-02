Al Nuovo Gassman arriva Anna Karenina

CIVITAVECCHIA – In arrivo sul palco del Teatro Nuovo Sala Gassman, “Anna Karenina”, uno spettacolo preannunciato quale imperdibile nonché denso di emozioni.

“L’attore (Emilio Celata), incastrato in un quadrato di luci, dipinge il surrealismo ritmico dei tanti personaggi che girano intorno alla protagonista (Anna Karenina), donna fuori di sé, caparbiamente presente a sè stessa. La regia visionaria di Sandro Nardi crea atmosfere che tendono a mutare velocemente, i pochissimi oggetti in scena stupiscono lo spettatore quando si trasformano in figure che accompagnano l’attore quasi a non volerlo lasciare solo dentro la scena. Anna appare ritmicamente naif e tremendamente vera, Anna è totalizzante. Il racconto è un insieme di impressioni che, in un saliscendi di vortici intrecciati di surrealismo e verismo, incarnano lo stile di scrittura di Emilio e Elisa Celata e Sandro Nardi. La narrazione non è certo lineare ma lo spettatore riuscirà comunque a uscirne indenne, meravigliato e arricchito”.

Due gli appuntamenti: sabato 12 alle ore 21:00 e domenica 13 febbraio (in replica) alle 19:00

Prenotazioni al 328 1224154.