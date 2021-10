Al Nuovo Gassman appuntamento con Cappuccetto Rosso per le “Fiabe di Piripò”

CIVITAVECCHIA – Domenica 31 ottobre alle ore 15:00 inizierà la Stagione Bimbi del Teatro Nuovo Sala Gassman grazie alle “Fiabe di Piripò” prodotte dalla Blue in the Face. Apertura affidata a “Cappuccetto Rosso”. Una bambina un po’ troppo disobbediente viene meno alle raccomandazioni della mamma, cacciandosi in un brutto guaio. Sarà proprio il caso di augurarle un grosso in bocca al lupo…o forse no?”.

“Le fiabe di Piripò – spiega Simone Luciani, che ne cura adattamento e regia – sono riprese nella versione originale dei Fratelli Grimm, di Andersen, di Esopo e di Perrault. Con questo Cartellone vogliamo permettere ai più piccoli di scoprire le belle storie di una volta con le loro morali, i loro insegnamenti, il loro sapore unico e magico. E il folletto Piripò ne imparerà le morali per loro, con loro. Lui sarà il primo a trarre insegnamento dalle fiabe che racconterà, perché in fondo anche lui è un bambino un po’ cresciuto”.

Piripò è dunque tornato con un mucchio di fiabe da raccontare ai suoi amici più piccoli (dai 4 anni in su), e quest’anno avrà più che mai bisogno del loro aiuto! Un grande libro magico da riempire, una difficilissima prova da superare e tanti divertenti amici che non vedono l’ora di saltar fuori dalle pagine! E ai bimbi si ricorda di portare un proprio disegno, una lettera o qualsiasi cosa vogliano condividere. In Teatro gli stessi troveranno la cassetta della posta di Piripò: al termine della fiaba sarà felicissimo di mostrarla a tutti e di aggiungerla al grande libro magico di cui sopra.

Info e prenotazioni al 3281224154.