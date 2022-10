Al Granarone a Cerveteri conferenze sul sole e l’universo

CERVETERI – Doppio appuntamento a Cerveteri, all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone, con le conferenze promosse dall’Auser di Civitavecchia – sezione di Cerveteri. Due conferenze, organizzate insieme al Gruppo Astrofili di Palidoro e con la collaborazione del personale della Biblioteca comunale di Cerveteri Nilde Iotti, entrambe ad ingresso gratuito.

La prima, è in programma lunedì 10 ottobre alle ore 16:30, dal titolo “Il Sole – Fascino e misteri della nostra stella” e avrà come relatore Giuseppe Corbo. La seconda, la settimana seguente, lunedì 17 ottobre, sempre alle ore 16:30 e racconterà l’infinito mondo dell’Universo, dagli albori ad oggi, dalle osservazioni alle teorie cosmologiche. Relatrice, Mara Moriconi.

“Mi complimento con l’Auser, con Giulia Cannavò e con tutte le attiviste dell’associazione, sempre attive nel territorio nella promozione di iniziative culturali davvero di alto livello all’interno della nostra città – ha dichiarato Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – nei due prossimi lunedì, giorno oramai per antonomasia dedicato agli appuntamenti Auser nella nostra città, con la preziosa presenza degli esperti del Gruppo Astrofili si parlerà del Sole e dell’universo. Due tematiche affascinanti, che non possono far altro che destare curiosità e interesse, soprattutto in questo periodo in cui l’Italia con la straordinaria Samantha Cristoforetti può vantare la prima donna europea comandante della Stazione spaziale internazionale. L’ingresso alla conferenza è gratuito e chiaramente è aperto a tutti. Anzi, l’auspicio è che ad interessarsi possano essere anche studenti e ragazzi in età scolare: sarà un viaggio affascinante nell’immenso mondo della nostra galassia”.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3891389342 oppure inviare una e-mail a info@astrofilipalidoro.it oppure a acgiulia@gmail.com