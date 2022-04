Al Granari Spazio Off torna a grande richiesta “Il matrimonio perfetto”

CIVITAVECCHIA – Venerdì 22 e Sabato 23 aprile la Compagnia Teatrale L’Arco è lieta di riproporre “Il matrimonio perfetto”, di Robin Hawdon, per la regia di Fabio Trunfio. Lo spettacolo torna a grande richiesta sul palco del Granari Spazio Off dopo i successi degli anni passati; uno spettacolo che non mancherà di regalarvi una serata di risate, emozioni, ed anche qualche riflessione.

SINOSSI

Esiste il matrimonio perfetto? Prendete uno sposo reduce da un movimentato addio al celibato, una sposa intrattabile, un testimone di nozze mooolto sensibile al fascino femminile e la sua nuova ragazza. Unite una cameriera pettegola coinvolta in un improbabile giro di squillo, una suocera svanita, e un direttore d’albergo sull’orlo di una crisi di nervi. Ora agitate il tutto. Ecco la ricetta per un matrimonio perfetto. Gli ingredienti per una commedia brillante che si sviluppa in una girandola di sottintesi e scambi di persona continui ci sono tutti: una trama incalzante, un ritmo frenetico, una situazione paradossale, un vortice di equivoci, malintesi e allusioni che vi faranno ridere in modo irrefrenabile. Una moderna commedia in cui tutti perdono il controllo e che culmina in un finale a sorpresa, vera ciliegina sulla torta di un matrimonio perfetto… o quasi!

Sul palco Simone Borghini, Melissa D’Anna, Yuri Di Giulio, Giulia Sgricia, Federica Mola, Chiara Pitocchi e Fabio Trunfio.

Per le prenotazioni è necessario la piattaforma Billetto

Per tutte le informazioni potete contattare il numero 377 3879413 (anche Whastapp) oppure inviare una mail a granarispazioff@gmail.com.