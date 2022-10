Al Granari Off secondo appuntamento con i “Rumors” della compagnia Il Barsolo

CIVITAVECCHIA – Secondo appuntamento del weekend del Granari Spazio Off, insieme alla Compagnia Teatrale Il Barsolo, sabato 29 ottobre ore 21:00, con Rumors di Neil Simon, regia e adattamento di Simona De Paolis, che avrà l’onere e l’onore di aprire la stagione dedicata alle realtà locali.

In scena ci saranno: Giuseppe Finori, Emiliano Marini, Amedeo Belloni, Danilo Diana, Alessandro Tagliani, Silvia Orchi, Elisabetta Mollica, Annalisa Finori e Angelica Costa. Le luci sono a cura di Massimo Leoni, le scenografie realizzate da Lorena Costantini e Mario Paparcurio, responsabili di scena sono Fiorella Padelli e Giovanni Padroni, ai costumi Antonella Mellini.

SINOSSI

Una festa per l’anniversario di matrimonio di un facoltoso personaggio diventa teatro di una serie di esilaranti quanto scomode situazioni, che devono essere gestite dai maldestri ospiti, che arrivano alla spicciolata a casa dei festeggiati, i quali non appaiono mai in scena. La gestione di questa situazione esplosiva, diventa il pretesto affinché gli ospiti inizino a dare adito ai più fantasiosi sospetti e assurdi fraintendimenti, che finiscono per alimentare pettegolezzi e chiacchiericci tra i presenti, aumentando la confusione generale. Dopo innumerevoli equivoci e goffi tentativi di nascondere la verità da parte dei primi arrivati, tutti gli ospiti riusciranno a scoprire cosa impedisce al padrone di casa di prendere parte alla sua festa, ma null’altro si riuscirà a sapere circa le modalità dell’accaduto, i motivi e il perché dell’assenza della moglie di lui. I “rumors” appunto, terranno impegnati gli ospiti tutta la sera nel tentativo di coprire lo “scandalo” che sottintendono si sia consumato nella casa e che metterebbe a rischio tutte le loro carriere. Senza il supporto dei padroni di casa e della servitù, provvederanno da soli alla gestione della serata, con numerosi incidenti, fino a che, a rompere ulteriormente le uova nel paniere, non si presenta la polizia che vuole indagare sui vari fatti accaduti lì quella sera, di cui nessuno in realtà ha contezza. Gli affannati ospiti si ingegnano per nascondere quanto di quel poco sanno essere accaduto, creando ulteriori occasioni di divertimento per gli spettatori. La commedia ha un ritmo incalzante e gli attori in scena si muovono in un continuo susseguirsi di gag, colpi di scena e battute che rendono la pièce piacevolmente leggera e ben strutturata, mai scontata, frizzante e ricca di personaggi diversi tra loro e veramente spassosi. La freschezza e l’esplosività di questo testo, il concitato e ben orchestrato movimento degli attori sul palco, terranno il pubblico catturato dall’inizio fino alla fine dello spettacolo”.

