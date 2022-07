Al Dlf la mostra “I Traghetti FS Civitavecchia-Golfo Aranci – una memoria da non dimenticare”

CIVITAVECCHIA – Sabato 2 luglio, presso i locali del centro sportivo in gestione del Dopolavoro Ferroviario Civitavecchia in Via Baccelli 204, è in programma la Mostra fotografica e commemorativa “I Traghetti FS Civitavecchia-Golfo Aranci – una memoria da non dimenticare”.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con un appassionato delle Ferrovie, Federico Zanchetta, ideatore della mostra, si prefigge lo scopo di mantenere vivo il ricordo di quanto fondamentale sia stato il ruolo delle FS nel trasporto marittimo e sarà un momento di incontro e scambio culturale per quanti vorranno conoscere questa memoria e quanti invece si ritroveranno a rivivere scene di vita vissuta come lavoratore, passeggero, turista.

La mostra sarà aperta al pubblico per la sola giornata del 2 Luglio dalle ore 10:00 alle ore 19:00.