“A Teatro con noi…”: applausi per le tre compagnie in scena

CIVITAVECCHIA – Tre compagnie teatrali con tre temi diversi ma accomunate dalla stessa passione ed amore: questa è stata in sintesi la terza edizione di “A Teatro con Noi…” presentata venerdì scorso al Teatro Traiano dall’associazione “Il Mosaico” in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio Civitavecchia.

Il numeroso pubblico presente ha gradito lo spettacolo costituito da un atto ciascuno delle Compagnia San Liborio, Quint&ssenza e Sympathos che si sono esibite rispettivamente in “Occhiali neri”, per la regia di Antonio Noto, “Assassinio in casa Wilson”, per la regia di Marco Restante e “Vulessimo vulà ma avimm paura e care”per la regia di Luigi Florio.

In apertura un breve ma inteso discorso sulla pace e solidarietà del dott. Massimo Magnano, presidente della Comunità di Civitavecchia, e gran finale con tutti gli attori per i meritati applausi sul palco insieme a Nicoletta Scirè che ha condotto la serata, ed a Giulio Castello, coordinatore artistico ed organizzativo della manifestazione.