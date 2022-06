A Tarquinia torna il “Festival della complessità”

TARQUINIA – Tarquinia torna ad ospitare il Festival della Complessità, che arriva alla sua dodicesima edizione. Due le serate d’incontri di quest’anno, sul tema ”La città come comunità e la comunità come bene comune” , in programma venerdì 24 giugno e di sabato 25 giugno.

“Come si comprende dal programma – affermano Angelo Centini, Presidente dell’Associazione Artistica Culturale Tarquiniese La Lestra, e Alessandra Sileoni, Presidente della Società Tarquiniense d’Arte e Storia – il discorso si concentrerà sul ruolo che possono giocare l’associazionismo e il volontariato nel riannodare i fili del tessuto sociale di una comunità locale lacerato da anni di crisi economica e di pandemia e nel riattivare la partecipazione e con ciò l’efficacia delle sue istituzioni. Cultura, identità e solidarietà sono alla base di quel senso d’appartenenza che quando viene meno in una comunità locale viene avvertito come difficoltà a sentirsi cittadini. Così abbiamo pensato di dedicare l’ultima sessione a dar voce a esperienze che testimonino del valore e del senso di esperienze d’associazionismo di cui la nostra città è tanto ricca”.