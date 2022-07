A Tarquinia Lido torna “Fermento”, la festa della birra artigianale

TARQUINIA – Torna Fermento, torna la festa della birra artigianale a Tarquinia Lido: dopo qualche anno di stop, nell’estate 2022 – che a Tarquinia si conferma essere quella dei festival – Evensound con il patrocinio e contributo del Comune di Tarquinia ripropongono per il 22, 23 e 24 luglio l’evento con le migliori birre artigianali del Lazio (e non solo) e una line up d’eccellenza.

Partiamo proprio dalla musica: sul grande palco allestito in viale dei Tritoni, ad aprire la tre giorni di divertimento, venerdì 22 luglio, sarà Giancane, cantautore dai testi ironici e taglienti che, partito dalla scena romana, sta negli ultimi anni vedendo crescere il proprio seguito, anche a seguito della collaborazione con Zerocalcare per la colonna sonora si “Strappati lungo i bordi”, serie ideata e disegnata dal fumettista romano e trasmessa da Netflix.

Sabato 23 la scena sarà tutta per Taberna Del Diavolo, un progetto musicale folk-rock nel quale si fondono cornamuse, tamburi, flauti, chitarra elettrica, basso, batteria, voci e danzatrici, con influenze di musica medievale, tradizionale e rock e scenografie e costumi originali. Chiusura, domenica 24, con una serata di dj set.

Prima, durante e dopo la musica, spazio a cibo e birra: saranno otto i birrifici artigianali i cui stand circonderanno, di fatto, l’area eventi, e non mancheranno tante opzioni di street food: apertura degli stand alle 18 e 30 per fare festa sino a tarda serata.

In arrivo dunque uno dei momenti chiave dell’estate tarquiniese, un appuntamento da non perdere, sia per gli ospiti musicali che per la selezione di birre.