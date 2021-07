A Tarquinia dal 9 luglio al 7 agosto “Paesaggi dell’Arte 2021”

TARQUINIA – Al via la nuova edizione del festival di Musica, Danza e Teatro per la valorizzazione del Patrimonio culturale di Tarquinia “Paesaggi dell’Arte 2021” dal 9 Luglio al 7 Agosto nei luoghi più significativi della storia di Tarquinia.

“Acoustic Guitar Sunset” di Giovanni Palombo nella splendida Chiesa di San Giacomo (9 Luglio) e “Il canto del Sabir: la lingua del Mediterraneo” di Stefano Saletti e Banda Ikona nel sagrato di Santa Maria in Castello (10 Luglio) aprono la rassegna internazionale tarquiniese “Paesaggi dell’Arte 2021” che proseguirà poi fino ad Agosto.

La prima delle produzioni originali in programma si snoda attraverso le note della chitarra acustica del bravissimo Giovanni Palombo, in cui convergono echi mediterranei di ispirazione etnica, blues e jazz, coniugando, oltre alla forte liricità, elementi di improvvisazione e tecniche percussive e di tapping. L’evento è in programma presso la Chiesa di San Giacomo (XII-XIII secolo), gioiello defilato e affascinante del Patrimonio culturale di Tarquinia.

Ancora più forte l’ispirazione degli scenari mediterranei per il concerto in programma nella splendida cornice di Santa Maria in Castello ad opera di Stefano Saletti e Banda Ikona, che ci conducono tra le strade del Mediterraneo in un flusso sonoro unico e ricco di suggestioni, utilizzando il Sabir, la lingua del mare, dei porti e dei marinai del Mare Nostrum, un misto di italiano, spagnolo, francese e arabo, lingua di incontro e dialogo. Un viaggio tra ritmi e melodie, colori e fascino, fatto di brani originali e della tradizione araba, sefardita, balcanica e del Sud Italia.

Il festival Paesaggi dell’Arte è un progetto voluto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Tarquinia, con la cooperazione di ATCL, e vede la collaborazione con il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale e con la Direzione Regionale Musei Lazio.

Informazioni e prenotazioni possono essere richieste all’InfoPoint di Tarquinia, tel. 0766-849282 info.turismo@tarquinia.net