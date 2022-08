LADISPOLI – Dalla Sardegna alla Città Eterna passando da Ladispoli (Rm). Se è vero che le vie dell’Arte sono infinite, altrettanto infinita è quella realtà parallela, affascinante e misteriosa, che, in modo più o meno discreto, ci scorre quotidianamente attorno.

Dopo gli innumerevoli Tour a Roma e a Cagliari, tutti puntualmente costellati di apprezzamenti e rigorosamente sold out, “I Servitori dell’Arte” sono pronti ad accendere il brivido nella cittadina balneare che li ha visti nascere come Compagnia Teatrale e Associazione Culturale.

Come sempre capitanato dal regista e attore Manuel D’Aleo, il talentuoso gruppo sarà di scena giovedì 1 Settembre alle ore 21:00 con “A spasso con i fantasmi di Ladispoli”, un inedito Tour nato sull’’impronta del loro acclamato format di successo.

La visita guidata teatralizzata, come di consueto animata da presenze misteriose, sarà l’occasione per andare alla scoperta dei misteri e degli aneddoti che popolano la cittadina laziale.

Una passeggiata sul lungomare, nell’aria della sera, che nel suo profumo d’estate ha già qualche nota ambrata autunnale, si trasforma così in un palcoscenico di illustri incontri, tra i quali si annoverano il Principe Ladislao Odescalchi e il celebre pittore Michelangelo Merisi, meglio noto come Caravaggio. Ecco allora che il Tour si definisce come una sorta di viaggio a ritroso nel tempo, con soste addietro prima nel tardo Rinascimento Italiano e, successivamente, alla fine del secolo scorso, sulle tracce, rispettivamente, sia di quella tesi che circoscrive la morte del pittore proprio a Ladispoli, nella frazione di Palo, sia delle origini della cittadina stessa che, voluta dal Principe Odescalchi, ne porta indelebile l’impronta, insita nel nome “Ladispoli”, dal greco “Ladislao- ?????”, ovvero città di Ladislao.

Storia, cultura e mistero da sempre sono gli ingredienti sinonimo di un evento accattivante adatto ad un pubblico di tutte le età, spesso a dimostrazione di quanto certi tesori dal valore inestimabile sono pur sempre davanti ai nostri occhi, in attesa soltanto di uno sguardo più attento e di una scintilla chiamata curiosità.

COSTI

€ 14,00 intero ;

€ 10,00 per i soci con tessera “I Servitori dell’Arte” e bambini dai 5 ai 12 anni di età;

gratuito al di sotto dei 5 anni di età;

€ 45,00 pacchetto famiglia: 2 adulti + 2 bambini (5-12 anni);

Prenotazione obbligatoria. Numero limitato di posti disponibili.