A S. Marinella quattro giorni di Street food

SANTA MARINELLA – Dopo l’esordio romano, la coloratissima e gustosissima carovana TTSfood dal Giovedì 16 a Domenica 19 Luglio farà tappa a Santa Marinella.

Un’onda di divertimento e soprattutto di delizie dolci e salate invaderà una delle località balneari più famose del centro Italia. Santa Marinella per 4 giorni sarà la capitale del divertimento e della cucina On the Road. Selezionati Street Chef prepareranno in modalità espressa vere e proprie primizie da leccarsi i baffi. Portate della tradizione alternate a novità stuzzicanti. Prelibatezze regionali: siciliane, pugliesi, abruzzesi e campane. Piatti gourmet di mare, classici romani e piatti internazionali. Primi e secondi realizzati con ottime materie prime. Panini e fritti da far girare la testa e dolci espressi per tutti i gusti. Per gli amanti della buona birra troverete quella artigianale, cruda e non filtrata. Diverse le tipologie, dalla classica bionda alla vais a quelle più strutturate.

Un festival all’insegna del sano divertimento e dell’ottimo cibo da strada che andrà in scena dalle ore 17:00 fino alle ore 24:00 a due passi dal mare. Quattro giorni di festa dedicati a tutta la famiglia, una carovana di bontà per grandi e piccini, nel segno del Typical Truck Street Food.