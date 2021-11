A “PAGINEaCOLORI” l’editor di Fatatrac Maddalena Lucarelli

TARQUINIA – L’editor di Fatatrac, Maddalena Lucarelli, presenta “Gli Sbaglianò”, la collana dedicata alle prime letture di bambini e bambine. Lo farà l’8 novembre, alle ore 17,30, nella Sala degli Specchi della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” (in via Umberto I), a Tarquinia, per “PAGINEaCOLORI”, nell’ambito del ciclo di incontri formativi rivolti a insegnanti, educatori, genitori e appassionati di scrittura e lettura.

Unendo l’aspetto ludico a quello didattico, “Gli Sbaglianò” è uno strumento efficace per superare le difficoltà linguistiche dell’italiano. La collana si compone di albi che somigliano nel formato ai quaderni di scuola, ma contengono, al posto delle righe per fare i compiti, tante storie divertenti e colorate, scritte partendo dalle famiglie di parole più ostiche: le doppie, la “cu…qu…cqu” e tante altre.

Il festival “PAGINEaCOLORI” è organizzato con il sostegno della Regione Lazio, del Comune di Tarquinia (Assessorato alla cultura e biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”), della Fondazione Cariciv e dell’UniCoop Tirreno – Sezione Soci Etruria, in collaborazione con l’associazione Dandelion, l’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, il Centro di Aggregazione Giovanile di Tarquinia, la Società Tarquiniense d’Arte e Storia e l’associazione Tra i Rami dell’Arte.