A Marina Velca, sabato e domenica, la mostra dell’artista Cluca

TARQUINIA – Si svolgerà a Tarquinia (VT), Località Marina Velca–Pian di Spille, a Casa Annesi in via dei Patilna 183, la mostra dei lavori più recenti dell’artista Cluca.

L’esposizione artistica, dal titolo “Tarquinia on my mind”, sarà visitabile solo sabato 23 e domenica 24 luglio 2022, dalle 18 alle 20.30, ed è a ingresso libero. Per info e contatti: 333.3215538.

Ad organizzare l’evento è l’Associazione Culturale “Tentativi d’Arte Ns”, che nasce su iniziativa del fondatore Hans Achtner, condivisa con i figli Marco Achtner, in veste di Responsabile dell’Organizzazione degli Eventi e Mimosa Achtner, in veste di Direttore Artistico.

L’artista Cluca vive a Torino e lavora tra l’Italia e la Francia. In precedenza ha soggiornato a lungo in Canada e in Germania, dove ha partecipato a mostre collettive e individuali.

Le scelte dei suoi soggetti riflettono questioni legate alla nostra contemporaneità. Alcuni dei suoi lavori sono ispirati dalle opere di maestri, scenografi, artisti.

Il trattamento pittorico è principalmente figurativo, indipendentemente dal medium utilizzato.

Lavorare in serie le permette di esplorare a fondo un tema.

I titoli possono essere marcatori, allusioni a riferimenti artistici, più o meno visibili, ma comunque fanno parte della sua visione artistica.

A novembre dello scorso anno, Cluca è venuta a fare un sopralluogo a Casa Annesi, a Marina Velca, e ha ammirato in particolare il grande giardino.

Poco tempo dopo ha accettato la proposta di Tentativi d’Arte Ns di esporre i suoi lavori in questo ampio spazio verde.

Le opere d’arte presentate in occasione dell’evento “Tarquinia on my mind” sono site specific, realizzate appositamente per lo spazio in cui vengono esposte.