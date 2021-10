A Manziana un concerto in onore di Verdi, Morricone e Piovani

MANZIANA – L’Ass.Cult. “La Settima Nota Aps”, che opera da più di vent’anni a Manziana nell’ambito di iniziative culturali, è lieta di annunciare il primo grande concerto in omaggio a Giuseppe Verdi, Ennio Morricone e Nicola Piovani, omaggio al melodramma e alla musica da film.

Il concerto avrà luogo a Manziana domenica 10 ottobre 2021 (data di anniversario della nascita di Verdi) alle ore 20:30 presso la chiesa di San Giovanni Battista. L’ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento posti rispettando il dovuto distanziamento.

L’evento è organizzato da La Settima Nota su un iniziativa della Consulta della Cultura e con il patrocinio del Comune di Manziana e con il contributo della Regione Lazio e Lazio Crea e vedrà la collaborazione della Pro Loco, della parrocchia di San Giovanni Battista, dell’Ass. Fisar e dell’Ass. Aps Strada dei sapori e della cultura Antica Via Clodia.

All’opera molti musicisti, cantanti e strumentisti: il Coro LA SETTIMA NOTA e l’orchestra IL SETTICLAVIO diretti dal M° MASSIMO PAFFI, i solisti FAUSTA CICERONI (Soprano), MARTA CENTURIONI (Soprano), ALEXANDRU TIBA (Tenore), e FABIO FEDRA PALMERI (Chitarra). Lo stesso M° MASSIMO PAFFI eseguirà alla tromba, alcune celebri melodie dei compositori.

La data non è stata scelta a caso, essendo il 10 ottobre l’anniversario di nascita di Giuseppe Verdi, e per questo motivo si è scelto di affiancare i compositori del ‘900 che si sono distinti con la musica da film di qualità e che hanno dato lustro al nostro paese nel mondo, regalandoci colonne sonore che resteranno per sempre nella storia della musica e del cinema.

Dopo quasi due anni di fermo forzato per la pandemia, l’Associazione La Settima Nota, con questo omaggio, intende dare un segno forte e carico di speranza, proponendo musica di qualità con un nuovo rinnovato slancio e una ventata di ottimismo per la ripartenza delle attività culturali a Manziana.