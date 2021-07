A Maccarese il fascino delle marionette con “Plutone e Proserpina”

FIUMICINO – Domenica 1 agosto alle ore 20.30, presso il Giardino dei Nonni, Centro di Educazione Ambientale a Maccarese, andrà in scena per la prima volta lo spettacolo di marionette “Plutone e Proserpina”. Un evento speciale e d’eccezione nell’atmosfera unica, suggestiva e surreale del Giardino. Lo spettacolo, pensato per bambini, ragazzi e famiglie, nasce dalla collaborazione tra l‘Associazione Programma Natura APS (www.programmanatura.it) e Francesco Picciotti dell’Associazione Divisoperzero (www.divisoperzero.it).

“C’è stato un tempo in cui gli uomini guardavano con attenzione alla natura ma non riuscivano proprio a capirla. Un signore, allora, con un cappello e una valigia, vi racconterà una storia antica, usando solo qualche oggetto e le sue mani. Dalla sua valigia sbucheranno marionette, burattini, cappelli, fiori e fulmini e rivivremo insieme la storia di Proserpina”.

Una delle più antiche storie d’amore di cui si abbia notizia, quella tra il dio delle profondità e la giovane figlia della terra, uno spettacolo per grandi e piccoli, ognuno con il proprio modo di vivere le favole e le magie.

Per partecipare all’evento la prenotazione è obbligatoria.

Per info e prenotazioni: 3518951828 (anche Whatsapp)

Luogo: Il Giardino dei Nonni, viale tre Denari, snc – difronte Centro 41

N.B. L’attività sarà svolta secondo la normativa anti contagio Covid-19