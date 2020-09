A Ladispoli tre giorni dedicati al calcio balilla

LADISPOLI – Nei giorni di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre, presso l’Area Culturale la Grottaccia, a cura della FM Production, con la collaborazione de I Servitori dell’Arte si terrà un tre giorni dedicata al Calcio balilla, il bigliardino.

Venerdì 11, a partire dalle 17.00 sarà dedicato, in modo del tutto gratuito, al gioco libero, per cui tutti potranno allenarsi, giocare e divertirsi.

Sabato 12, sin dalla mattina si potrà giocare gratuitamente mentre il pomeriggio sarà dedicato ai tornei tra adulti e bambini, tra under 14 e under 10 e infine dalle 20,30 il gran torneo per i non tesserati LICB.

Domenica 13 settembre avrà inizio la mattina alle 10,30, con la giornata di campionato regionale LICB e le qualificazioni mentre nel pomeriggio, dalle 16,00 il tabellone finale concluderà una tre giorni entusiasmante.

Per informazioni/iscrizioni

info@licb.it oppure 334 8017150