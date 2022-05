A Ladispoli la conferenza “Da Trilussa a Dell’Arco, Roberti e Maré”

LADISPOLI – L’amministrazione comunale informa i cittadini di Ladispoli che il 12 maggio, alle ore 16,15, presso la sala conferenze della Biblioteca “Peppino Impastato”, si terrà la Recital-conferenza “Da Trilussa a Dell’Arco, Roberti e Maré” per il 150° della nascita di Trilussa. A cura dell’Accademia Romanesca, con Maurizio Marcelli, Paolo Procaccini, Sergio Coccia, Antonio Tinozzi dedicata alla poesia romana dei grandi autori. Ingresso libero per un tuffo nella grande poesia dialettale romana, letta, interpretata e cantata da grandi esponenti del settore, per riscoprire una Roma che non c’è più.