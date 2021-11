A Civitavecchia la seconda edizione di “Una goccia per la vita”

CIVITAVECCHIA – Civitavecchia si prepara a ospitare la seconda edizione di “Una goccia per la vita”, istituita dall’Amministrazione comunale lo scorso anno e organizzata da Avis Civitavecchia e Croce Rossa Italiana, in collaborazione con Asl Roma 4, Fondazione Telethon, Coldiretti e Tenuta del Gattopuzzo. Nella mattinata di martedì 23 novembre, un’Autoemoteca Avis stazionerà nel piazzale del Pincio dalle 7,30 alle 12 per accogliere i donatori di sangue.

Grazie al lavoro sinergico tra gli enti che hanno collaborato all’organizzazione di questa importante iniziativa, sarà possibile non solo donare il sangue ma anche ricevere informazioni approfondite sulla prevenzione e promozione della salute e allo stesso tempo conoscere la qualità dei prodotti locali.

«Dopo l’esperienza dello scorso anno» ha dichiarato la consigliera Elisa Pepe, prima promotrice dell’evento, «siamo molto contenti di riproporre “Una goccia per la vita”, che vede quest’anno anche la partecipazione di altre realtà e che spero negli anni raccolga sempre maggiore adesioni, a dimostrazione che è possibile diffondere la cultura della donazione grazie a una virtuosa amministrazione del territorio».

È possibile prenotarsi e ricevere tutte le istruzioni necessarie ai numeri 0766 21280 e 389 3427776.