A Civitavecchia la prima giornata di approfondimento formativo della FIDABA Distretto Centro

CIVITAVECCHIA – In un clima di vera amicizia e condivisione, si è svolta ieri presso l’Hotel San Giorgio la prima giornata di approfondimento formativo programmata dalla Presidente della F.I.D.A.P.A. – B.P.W. Italy Distretto Centro, Anna Maria Turchetti.

La Sezione di Civitavecchia ha avuto il piacere di ospitare le Sezioni del Lazio Nord per una full immersion ricca di stimoli e di confronti, grazie alle due docenti, le Past Presidenti Nazionali Giuseppina Bombaci e Pia Petrucci.

“Sono veramente felice e ringrazio la Presidente Anna Maria Turchetti per aver scelto Civitavecchia quale sede per la prima giornata di formazione prevista dal suo programma. – dichiara Maria Cristina Ciaffi Presidente di Civitavecchia – Le relatrici hanno saputo far emergere le tante peculiarità della nostra associazione ricordandone i valori fondamentali e soprattutto ci hanno raccontato le rispettive esperienze trasmettendo alle Socie presenti la loro grande dedizione.”

Per la Sezione cittadina le iniziative in programma riprenderanno già dal prossimo mese di febbraio.