A Cerveteri torna Caeremusica, a Sala Ruspoli la nuova edizione del Festival

CERVETERI – A Sala Ruspoli a Cerveteri, torna la rassegna di musica antica, moderna e contemporanea Caeremusica, la manifestazione giunta alla sua XII edizione che ogni anno, all’interno del centro storico cittadino, ospita importanti e prestigiosi ospiti del panorama concertistico italiano ed internazionale. In programma, 8 raffinati appuntamenti dedicati alla grande musica che parte dal periodo rinascimentale fino alle nuove tendenze espressive.

Direttore artistico della rassegna, il Professor Mauro Porro, docente e compositore. Il primo concerto, è fissato per venerdì 4 novembre alle ore 21:00. Ad esibirsi, il “Quartetto Oliver Messiaen” in “Concerto per la pace”, un ensemble per clarinetto, violino, violoncello e pianoforte.

“Ritorna l’appuntamento con Caeremusica, una rassegna prestigiosa, che nel corso degli anni ha saputo porre radici solide all’interno dell’offerta culturale della nostra città – ha dichiarato Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – grazie al lavoro e alla conoscenza in campo artistico e musicale del Professor Porro, anche quest’anno la rassegna presenta un programma di spessore, ricercato, che sono certa richiamerà un grandissimo numero di appassionati di musica classica e da camera. Il primo concerto, ha una duplice valenza. Oltre alla qualità degli artisti che si esibiranno, è un concerto dedicato alla Pace, un valore più che mai importante in questo particolare contesto storico in cui venti di guerra soffiano ancora troppo forti sull’Europa e sul mondo. L’ingresso al concerto è gratuito, ma è necessaria la prenotazione. Si può prenotare chiamando o inviando un messaggio Whatsapp al numero 3202632445”.

Compongono il quartetto, Mario Di Marzio al violino, Vincenzo Di Pede al clarinetto, Antonio Di Marzio al Violoncello e Vincenzo de Filpo al pianoforte. Il Quartetto “O. Messiaen” è formato da musicisti che vantano un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Ha tenuto concerti in molte città italiane prendendo parte a importanti festival e rassegne concertistiche.

Ha riscosso ovunque unanime consenso di critica. Ha nel suo repertorio tutta la musica scritta per questa formazione; non trascura di includere nei suoi programmi da concerto anche brani con organici diversi dal quartetto. Ha di recente registrato per la discoteca di Stato di Roma ed è stato invitato a tenere una tournée nelle maggiori città europee.

Gli appuntamenti con Caeremusica si svolgono ogni venerdì, sempre alle ore 21:00, ad eccezione dell’ultimo concerto che si svolgerà mercoledì 21 dicembre.