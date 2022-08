A Cerveteri Pino Insegno con “La Vita non è un film”

CERVETERI – È uno dei doppiatori italiani più celebri e famosi. In carriera ha prestato la sua voce a personaggi come Will Smith, Will Ferrell, Michael Shannon e Jamie Fox. Attore, comico e conduttore televisivo: tra i programmi tv di maggiore successo, Reazione a Catena, Domenica In, L’Anno che verrà e lo Zecchino D’oro. Si tratta di Pino Insegno, che lunedì 8 agosto alle ore 21:30 sarà al Parco della Legnara con lo spettacolo teatrale “La Vita non è un film”, tratto dal suo omonimo libro autobiografico. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito.

“Il programma dell’Estate Cerite si arricchisce con un artista davvero straordinario, con uno spettacolo di grande qualità, la cui voce e simpatia da oltre 30anni entrano nelle nostre case e calcano i teatri più prestigiosi d’Italia – ha dichiarato Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – con ‘La vita non è un film’, nato come libro autobiografico e poi trasformato dallo stesso Pino Insegno in uno straordinario spettacolo teatrale, lo showman romano si racconta a ruota libera, con uno stile autoironico e esilarante, ma nondimeno duro, realistico e molto coinvolgente da un punto di vista emotivo”.

“Abbiamo cercato di allestire un cartellone di eventi estivi di spessore e qualità – prosegue la Vicesindaca Federica Battafarano – siamo pertanto estremamente orgogliosi di poter annoverare tra gli spettacoli all’interno del Parco della Legnara quello di Pino Insegno, un volto amato, apprezzato e conosciuto dal grande pubblico”.

Pino Insegno, nato a Roma nel 1959, ha una carriera straordinaria, costellata di grandi collaborazioni ma anche di premi di prestigio. In bacheca, due Nastri d’argento e i premi “Alberto Sordi” e “Manlio De Angelis” e il riconoscimento quale Miglior Voce Maschile al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio.