A Bolsena un week end tra profumi e colori con la Mostra mercato Festa delle Ortensie

BOLSENA – Ancora qualche giorno e Bolsena sarà un tripudio di profumi e colori.

Da venerdì 18 a domenica 20 giugno torna, sulle rive del lago vulcanico più grande d’Europa, la mostra mercato Festa delle Ortensie, l’evento più atteso della Tuscia per gli amanti dei fiori e delle manifestazioni di settore.

Come già nel 2020, è la prima iniziativa ad essere confermata nel cartellone estivo della provincia viterbese e, dopo oltre un anno di pandemia, aprirà le porte alla speranza ed alla rinascita. Quest’anno, per l’edizione numero 23, visto il successo delle precedenti, è previsto un giorno in più. L’appuntamento sarà nella strada principale del caratteristico borgo lacuale, viale Colesanti, caratterizzato da platani secolari e spettacolari piante di ortensie.

La mostra mercato Festa delle Ortensie, organizzata dal Comune di Bolsena e dall’associazione Amici delle Ortensie guidata dal presidente Mauro Di Sorte, nasce con l’obiettivo di valorizzare e divulgare la conoscenza di questi splendidi fiori conosciuti anche come “hydrangee”, poiché ricondotti, per similitudine, ad una terrificante figura mitologica: Hydra dai capelli ricci a forma di serpente che assomigliano alle asperità presenti sopra la capsula contenente i semi di questa pianta. Nei numerosi stand presenti, dunque, protagonista assoluta sarà l’hydrangea, in esposizione con molteplici varietà di forma, dimensione e colore: uno spettacolo imperdibile che, ogni anno, attira un gran numero di visitatori.

La manifestazione, ormai diventata un punto di riferimento per appassionati ed espositori, anche a livello internazionale, si terrà, come sempre, nel periodo di massima fioritura delle piante: un’esplosione di colori dal bianco, al rosa e all’azzurro, da venerdì 18 a domenica 20 giugno, riempirà di straordinaria suggestione le rive del lago di Bolsena.

Info Ufficio Turistico Bolsena 0761 799923 Associazione Amici Ortensie 334/2592506

Facebook – https://www.facebook.com/amicidelleortensie?fref=ts.