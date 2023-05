80 anni dai bombardamenti: domani apre la mostra multimediale, domenica gli omaggi alle vittime

CIVITAVECCHIA – Si rinnova domenica l’anniversario del primo degli 87 bombardamenti effettuati su Civitavecchia durante il secondo conflitto mondiale dall’aviazione angloamericana. Quest’anno la ricorrenza è particolarmente carica di significato, essendo passati 80 anni dal tragico evento.

Domani, sabato 13 maggio, alla Rocca il Sindaco Ernesto Tedesco e l’Assessore alla Cultura Simona Galizia inaugureranno la mostra Civitavecchia 80, promossa dall’associazione Amici del Fondo Ranalli: appuntamento alla Rocca alle ore 17.

Domenica 14 maggio si rinnoverà invece l’omaggio alle vittime degli eventi bellici. Il programma prevede una serie di eventi a partire dalle ore 11, con la deposizione di una corona al monumento dedicato alle vittime dei bombardamenti su Civitavecchia, al cimitero di via Aurelia Nord. A seguire la deposizione di un omaggio floreale al Monumento ai Caduti in piazza Vittorio Emanuele e infine la deposizione di una corona alla lapide dedicata ai Caduti in via Mazzini.