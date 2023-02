“38 giorni per cambiare vita” al Nuovo Gassman

CIVITAVECCHIA – La Stagione teatrale al Nuovo Sala Gassman prosegue con “38 giorni per cambiare vita”, opera di Giuseppe Della Misericordia segnalata al Premio “Achille Campanile” 2020 e in scena sabato 18 febbraio alle ore 21:00 e – in replica – domenica 19 alle 19:00.

“Cosa fareste se un giorno vi trovaste un milione di euro sul conto? Lisa è una donna ormai matura senza un lavoro fisso, che ha fatto del precariato la sua filosofia di vita, vive in un appartamento in affitto che detesta ed è appena stata lasciata dal suo compagno di sempre. Un giorno, una scoperta straordinaria fa vacillare questo suo equilibrio fatto di instabilità: un milione di euro compare all’improvviso sul suo conto corrente. Lisa si abbandona a spese sempre più pazze senza alcuna prudenza, attirando l’attenzione di un impiegato della banca che la va a cercare a casa fermando il suo tentativo di fuga verso l’altro capo del mondo. È Fabio, uomo solido e affidabile, un lavoro a tempo indeterminato e una vita fatta di inamovibili certezze. Tra i due, opposti e contrari, nascerà un rapporto dinamico e stravagante fatto di scontri e di contaminazione reciproca. 38 giorni serviranno ad entrambi per giungere, in maniera diversa, alla stessa imprevedibile conclusione. La nuova, divertente commedia di Giuseppe Della Misericordia mette a nudo con ironia l’insoddisfazione della vita di ciascuno, retta ad un filo sottilissimo tirato, stretto stretto, dalla grande madre che regola le nostre vite e le nostre preoccupazioni: la banca.”

Sul palco: Chiara Di Stefano e Giacomo Zito, al quale si deve anche l’ideazione scenica e la regia.

Info al 328 1224154. Orario botteghino: 17.00 / 20.00 (fino a venerdì compreso)