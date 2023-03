CIVITAVECCHIA – Esilarante e comicissimo. Si presenta in tal modo lo spettacolo “Bufera a domicilio” che andrà in scena sabato 11 marzo (alle ore 21:00) e in replica domenica 12 (alle 19:00) al Teatro Gassman.

“Bufera a domicilio”, scritto e diretto da Alessandro Carvaruso, vedrà sul palco Alessandra De Pascalis, Rocco Ciarmoli, Raffaele Risoli, Mauro Tiberi e Francesca Cordioli.

È il giorno del ricevimento per l’inaugurazione della nuova casa dei novelli sposi, lei in fibrillazione, lui più calmo e pacato. Le dinamiche tra uomo e donna, quelle classiche, quelle di tutti i giorni, quelle che vengono definite banali, le uniche di cui abbia senso parlare, su cui abbia senso ridere. A confondere il già difficile momento arriva inaspettatamente l’ex marito di lei che è deciso a riconquistarla. Il finale è certamente un colpo di scena.

Info: 328 1224154. Botteghino: dal lunedì al venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00.