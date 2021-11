TARQUINIA – La rassegna musicale “Autumn Jazz”, ideata e organizzata dal ristorante Arcadia, arriva al suo terzo concerto. Al civico 6 di via Giuseppe Mazzini, nel centro storico di Tarquinia, in una location completamente rinnovata, il 27 novembre, alle ore 20.30, si esibirà “The Third Essence”, con Alessandro Bravo al piano, Alberto Argirò alla batteria e Francesco Pierotti al contrabbasso.

Un trio jazz che si definisce “un laboratorio musicale in costante evoluzione, dove il repertorio e lo stile sono soggetti alle scelte dei musicisti in relazione al pubblico e al luogo, come un’interazione che si svolge in tempo reale, che consente di scegliere, di volta in volta, il repertorio idoneo, più elettrico o acustico, classico o moderno, adatto e diretto soprattutto a privilegiare una estemporanea empatia con il pubblico, usando la matrice jazzistica solo come un pretesto, come un semplice modulo di partenza”.

Bravo inizia la carriera artistica vincendo la borsa di studio ai corsi di alta formazione di Siena jazz. Ha suonato in prestigiose rassegne, collaborato con importanti musicisti jazz italiani e internazionali e inciso numerosi dischi. Ha insegnato nei conservatori di Latina, Adria, Benevento e ha tenuto master class a livello nazionale e internazionale. Algirò collabora con molti musicisti italiani e internazionali, svolgendo un’intensa attività concertistica di jazz e musica moderna, a cui affianca quella didattica e propedeutica. Pierotti ha lavorato in diverse situazioni musicali toccando svariati generi musicali: dal jazz al pop e alla classica. Collabora con prestigiosi musicisti e orchestre in studio e live. Ha all’attivo partecipazioni a dischi e incisioni proprie.

Come sempre ad accompagnare la musica, la cucina d’eccellenza degli chef del ristorante Arcadia. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero di telefono 3482526330.