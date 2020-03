CIVITAVECCHIA – Un Teatro Traiano gremito ha fatto da cornice alla 15^ edizione della serata Romail Onlus dedicata a Marcello Malservigi ed organizzata dall’Ass. Art. Culturale “Il Mosaico” con la direzione artistica di Giulio Castello.

Ha presentato Nicoletta Scirè che in apertura ha invitato la sig.ra Pamela Cesarini Malservigi, referente della Onlus per Civitavecchia, per un breve ma importante discorso sull’attività di questa associazione. Ospite la Rimbamband con il nuovo spettacolo “Manicomic” per la regia di Gioele Dix. La nota band pugliese ha letteralmente “contaminato” il pubblico presente che con tantissimi applausi a scena aperta ha risposto chiedendo nel finale più volte il bis per questa versione comico/teatrale di “Qualcuno volò sul nido del cuculo” arricchita da performance musicali con strumenti di vario genere.

Un ringraziamento viene rivolto dagli organizzatori all’Amministrazione Comunale ed a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dello spettacolo. Appuntamento alla 16^ edizione.