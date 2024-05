Il Collettivo Adelante a sostegno di Massimiliano Smeriglio

LADISPOLI – Dal Collettivo Adelante riceviamo e pubblichiamo:

“L’Europa sembra una realtà molto distante, eppure il suo è un ruolo centrale anche per le politiche nazionali.

L’Unione Europea ha infatti un’influenza significativa sulle politiche territoriali dei paesi membri, attraverso fondi strutturali e programmi di cooperazione tra le nazioni. Le decisioni prese a livello europeo riguardano ad esempio la gestione dei fondi per lo sviluppo regionale, la promozione della coesione territoriale e la protezione dell’ambiente.

È quindi importante partecipare alle elezioni europee per contribuire a delineare il futuro dell’Europa e influenzare le politiche che potrebbero avere un impatto diretto su ogni territorio. È un’occasione per esprimere la propria opinione su questioni cruciali come la protezione dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile, la coesione sociale e la gestione dei flussi migratori; un’importante opportunità per esprimere la propria voce e prendere parte al processo decisionale a livello europeo e contribuire a plasmare il destino dell’Europa e del proprio territorio.

*Noi del Collettivo Adelante siamo pronti a sostenere ancora Massimiliano Smeriglio, candidato nella lista AVS, con cui abbiamo avuto modo di camminare fianco a fianco e di cui abbiamo apprezzato il coraggio di prendere posizioni forti, anche quando nessun’altro era pronto a farlo, battendosi per il cessate il fuoco e il disarmo, in un contesto che guardava in altra direzione.

Vediamo in Massimiliano Smeriglio un uomo e un Politico in grado di portare avanti un lavoro di ricucitura di una tela di sinistra, in ottica transnazionale (pensando ai rapporti con l’America Latina), ma anche territoriale, avendo più volte partecipato a incontri con diverse realtà cittadine locali. Per un’Europa migliore, Adelante vota Massimiliano Smeriglio”