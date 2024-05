Giulivi: “Carenza di impianti sportivi? Bacciardi ha sbagliato Città”

CIVITAVECCHIA – “Siamo sbalorditi dalle dichiarazioni di Renato Bacciardi sullo sport cittadino.

Il candidato sindaco parla di carenza di impianti e strutture semi-abbandonate ma sicuramente, nel corso del suo tour, ha fatto sopralluoghi nella città sbagliata.

Tra i tanti progetti portati avanti dalla nostra amministrazione, infatti, c’è proprio il restyling delle varie strutture sportive comunali, proseguito per tutti i cinque anni e destinato a continuare ancora.

Ricordo, tra le ultime cose, i nuovi campi da padel costruiti nell’impianto sportivo “Il Giglio”, totalmente abbandonati per anni, realizzati in erba sintetica e dotati di illuminazione notturna, i cui lavori sono partiti a settembre 2023 grazie a un investimento da 180mila euro.

Con 164mila euro sono stati poi affidati i lavori di riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche alla palestra “ex Consorzio” di viale Bruschi Falgari. L’intervento, atteso in estate, prevede la demolizione e il totale rifacimento di spogliatoi, bagni e docce con una nuova disposizione degli spazi interni, prevedendo anche servizi dedicati alle categorie piu? fragili.

Interventi per decine di migliaia di euro sono stati effettuati presso la piscina comunale con il rifacimento del tetto e l’efficientamento energetico.

Per il centro sportivo “Bonelli-Teveroni”, il Comune è già in programma un importante intervento di riqualificazione che prevede una serie di novità: ristrutturazione degli spogliatoi esistenti e realizzazione di nuovi, trasformazione dell’attuale campo in terra battuta in un campo in erba sintetica e realizzazione di un nuovo parcheggio. Per finanziare i lavori, l’Amministrazione Giulivi ha previsto l’accesso al credito sportivo al pari del campo sportivo “Cardoni”, storico stadio tarquiniese, che va prima di tutto messo in sicurezza e poi

riqualificato per riaprirlo nel breve periodo.

Impossibile, inoltre, non citare il vecchio “Bucone”, abbandonato da decenni e trasformato in una struttura all’avanguardia denominato oggi “Arena Cardarelli”. L’intervento, finanziato con fondi comunali per oltre 142.000 euro, ha visto la completa ristrutturazione del sito che è diventato uno spazio polivalente per attivita? sociali, sportive e culturali.

Ed ancora, ricordiamo all’ex vicesindaco con delega al Lido che è sotto questa Amministrazione che sono state realizzate in due lotti della zona litorale aree fitness attrezzate e aperte a tutti.

Pertanto, la “verginità politica” di cui cercano disperatamente di arrogarsi Bacciardi e la sua triade di spin doctor (Antonelli-Mazzola-Guarisco) è solamente un maldestro tentativo di

gettare fumo negli occhi dei tarquiniesi. La realtà dei fatti ci parla di una serie di esperienze politiche fallimentari che sono sfociate in alleanze disparate tra centrodestra e centrosinistra e nella perdita di ben tre tornate elettorali.

Alessandro Giulivi candidato sindaco di Tarquinia