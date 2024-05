FI, Noi Moderati e il sindaco Giulivi promuovono un centro permanente per bambini affetti da ASD

TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato congiunto di Forza Italia – Noi Moderati e il sindaco Alessandro Giulivi:

“Forza Italia-Noi Moderati e il Sindaco Alessandro Giulivi si impegnano a promuovere nella prossima amministrazione la creazione di un centro permanente per bambini affetti da disturbi dello spettro autistico (ASD) nel territorio di Tarquinia.

L’autismo è una realtà complessa che coinvolge molte famiglie nella nostra città e richiede un sostegno adeguato e continuativo.

Con questo spirito di solidarietà e impegno sociale ed attenzione per le fasce sociali più deboli, Forza Italia-Noi Moderati in sinergia con l’amministrazione, guidata dal Sindaco Alessandro Giulivi, intendono mettere in campo risorse e competenze per realizzare un luogo dedicato al benessere e allo sviluppo per minori afflitti dallo spettro autistico” è quanto dichiarano dal gruppo Forza Italia- Noi Moderati che nell’ambito della prossima tornata elettorale per il rinnovo della giunta comunale hanno presentato una lista sotto lo stesso simbolo.

Gli fa eco il sindaco Alessandro Giulivi:

“Sono estremamente soddisfatto della proposta progettuale che mi è stata sottoposta e sarò in prima linea per portare avanti questa iniziativa. Sia come giunta comunale che investendo competenze tecniche al fine di reperire tutti i fondi utili per fornire un servizio altamente professionalizzato.

Ambisco insieme al gruppo di Forza Italia- Noi Moderati a creare un centro che divenga un’eccellenza per tutto il territorio.” conclude Giulivi

L’obiettivo primario di questo progetto è uniformare il percorso di presa in carico della persona con ASD sull’intero territorio regionale, garantendo un sostegno continuo e completo lungo l’arco della vita.

Questo coinvolgerà una rete integrata di servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e sociali, con l’obiettivo finale dell’inclusione.

Il centro abilitativo proposto mira a soddisfare i complessi bisogni educativi speciali dei bambini con disturbi dello spettro autistico, fornendo loro un ambiente dedicato e supporto specialistico. Con il coinvolgimento di una equipe clinico-terapeutica di alta qualità, si intende massimizzare il potenziale di autonomia, indipendenza e partecipazione per ciascun individuo.

La creazione di questo centro non solo migliorerà la qualità della vita dei bambini e dei ragazzi affetti da ASD, ma supporterà anche lo sviluppo delle loro competenze relazionali, comportamentali e comunicative.

Inoltre, si prevede un sostegno mirato per i genitori e le figure significative, promuovendo la formazione e la consapevolezza necessarie per affrontare le sfide quotidiane.

Forza Italia – Noi moderati e la nuova amministrazione si impegneranno a portare avanti questa iniziativa per garantire un futuro migliore e più inclusivo per i bambini affetti da disturbi dello spettro autistico e le loro famiglie nel territorio di Tarquinia”