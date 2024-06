Elezioni Tarquinia. Sposetti: ““Un risultato oltre ogni aspettativa”

TARQUINIA – “Un risultato oltre ogni aspettativa”. Lo afferma il candidato sindaco Francesco Sposetti, a commento del primo turno delle elezioni comuni di Tarquinia, in cui ha ottenuto oltre 4mila voti sostenuto da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Lista Civitas Francesco Sposetti sindaco e Alleanza Verdi e Sinistra. “Ringraziamo gli elettori che ci hanno dato fiducia e che hanno deciso di votare le nostre liste, condividendo la visione di una città più aperta e inclusiva – prosegue Sposetti -. In questi mesi, attorno a un progetto condiviso, abbiamo creato una squadra forte composta da persone portatrici di esperienze umane e professionali straordinarie che ben rappresentano i tanti volti di Tarquinia. Per il ballottaggio, ci impegneremo ancora di più per raggiungere il nostro obiettivo: dare alla città un’amministrazione finalmente aperta al dialogo e attenta alle istanze della comunità. Saremo la voce di tutti e il palazzo comunale tornerà a essere la casa dei tarquiniesi”.

Ufficio stampa Francesco Sposetti candidato sindaco di Tarquinia