Portici corso Marconi, Piendibene: ” I numerosi interventi non hanno portato a una vera soluzione del problema”

CIVITAVECCHIA – Dal candidato sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, riceviamo e pubblichiamo:

“I portici, in tutte le città italiane, rappresentano una opportunità per la comunità, in cui poter passeggiare noncuranti di qualsiasi condizione atmosferica. In cui i centri storici si fondono con il tessuto produttivo della città. Civitavecchia negli ultimi anni ha assistito ad una involuzione di corso Marconi. I numerosi interventi per la caduta di calcinacci e di alcune parti di rivestimento dei pilastri non hanno portato a nessuna vera risoluzione del problema. Permangono da mesi al lato della strada, e non solo, transenne, nastri di sicurezza, percorsi accidentati e i resti delle cadute in bella vista. Piccole aree transennate che sono diventate inoltre ricettacolo di rifiuti che nessuno rimuove. Come ha prontamente sottolineato anche la candidata di AVS, Valentina Di Gennaro, la proprietà è privata sì, ma è sicuramente compito dell’ amministrazione comunale vigilare sia sull’incolumità dei cittadini e delle cittadine, sia garantire il decoro e la dignità dei una delle strade principali del centro città. Non certo una uscita elegante, per una parte importante così della città, di questa dell’amministrazione di destra che si ricandida ad amministrare di nuovo questa città”