Piendibene: “Civitavecchia Inclusiva e Solidale, Un Impegno per Tutti”

CIVITAVECCHIA – Dal candidato Sindaco Marco Piendibene riceviamo e pubblichiamo

“Uno degli obiettivi che più ho a cuore è quello di rendere Civitavecchia una città più inclusiva, attenta ai bisogni di ciascuno di noi. Per questo quando sarò sindaco mi concentrerò su tre dei temi che più ritengo possano contribuire alla formazione di una società alla portata di tutti. L’associazionismo in primis, che rappresenta un elemento chiave per promuovere reti di soggetti attivi, favorendo l’inclusione e rendendo protagonisti i cittadini, le associazioni e i gruppi informali la nostra città ha già una rete meravigliosa di persone che si impegnano in tal senso, questa rete sarà ispessita ed ascolta ed avrà un filo diretto con palazzo del Pincio. È necessaria inoltre la costituzione di un Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni materiali e immateriali, oltre all’allestimento di uno sportello per assistenza alla stesura e rendicontazione dei progetti finanziati. La solidarietà è un altro pilastro fondamentale del mio programma. Non possiamo più concepire una società in cui chi ha bisogno rimane emarginato. Per questo voglio far fronte il più possibile alle esigenze dei più bisognosi, con l’istituzione di un dormitorio pubblico gratuito o a prezzi politici per chi versa in situazioni di gravi difficoltà socio-economiche e di una mensa sociale. Inoltre, istituiremo un Ambulatorio di Medicina Sociale per gli individui esclusi dall’assistenza sanitaria, perché garantire a tutti il diritto alla salute non è una scelta, ma un dovere. Ultimo ma non ultimo il terzo settore, che costituisce lo zenit attorno al quale ruotano le società moderne. Per questo è fondamentale curarlo nel profondo, con l’istituzione di un Garante per le persone con disabilità, un Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e con l’istituzione di un osservatorio per il controllo delle dipendenze e della salute mentale. Il supporto deve essere totale, e possiamo farlo istituendo una rete di coordinamento e tutela che non escluda nessuno e che presti attenzione a tutti. Questo impegno non è solo un programma elettorale, ma un percorso concreto e realizzabile, volto a costruire una Civitavecchia che risponda ai bisogni di ogni cittadino, promuovendo una comunità più equa, solidale e inclusiva.”

Marco Piendibene