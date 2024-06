Piendibene (centrosinistra): “Salute pubblica, welfare e cura dell’ambiente per costruire una città per tutte e tutti”

CIVITAVECCHIA – “Crediamo che il tema della vivibilità sia centrale e soprattutto in una città come Civitavecchia debba essere oggetto principe del dibattito pubblico e conseguentemente dell’azione amministrativa. Ecco perché abbiamo intenzione di declinarlo su tre ambiti fondamentali come la salute pubblica, il welfare e la cura dell’ambiente. Rafforzare la sanità pubblica è una nostra priorità assoluta. Utilizzeremo i fondi del PNRR per creare Case di Comunità, telemedicina e assistenza domiciliare. Collaboreremo con altri Comuni e con le imprese per rafforzare le attività di controllo e screening, assicurando che nessuno rimanga indietro. Intendiamo ricorrere all’amministrazione condivisa, alla co-programmazione e al partenariato al fine di rafforzare la partecipazione e l’inclusione dei soggetti sociali. Questo approccio permetterà di sostenere le famiglie e le persone in difficoltà tramite una mappa delle esigenze sociosanitarie, garantendo un accesso più equo e tempestivo alle cure.

Nel nostro programma proponiamo di assicurare un salario adeguato, la sicurezza nei luoghi di lavoro e la promozione dell’occupazione giovanile e femminile. Riteniamo fondamentale ricorrere all’amministrazione condivisa e al partenariato per rafforzare la partecipazione e l’inclusione dei soggetti sociali. Attiveremo tavoli di confronto permanenti con l’ASL, i Sindacati, le Associazioni di Volontariato e il Terzo Settore per monitorare la concreta realizzazione degli interventi previsti dal piano sociale di zona. Questo garantirà che le politiche sociali siano sempre allineate alle reali esigenze della popolazione, promuovendo la dignità del lavoro e la salute pubblica.

Io e la mia coalizione crediamo che la tutela dell’ambiente sia un pilastro essenziale del nostro programma. Promuoveremo progetti di produzione energetica con fonti rinnovabili, inclusi impianti solari ed eolici offshore. Inoltre, l’elettrificazione delle banchine portuali e l’incentivazione delle comunità energetiche sono passi fondamentali per ridurre le emissioni inquinanti e migliorare la qualità dell’aria. Riorganizzeremo il traffico cittadino, favorendo la mobilità pedonale e il trasporto pubblico, e collaboreremo con ENEL per implementare esperienze di comunità energetiche che producano e distribuiscano energia rinnovabile a km zero. Stimoleremo inoltre le Istituzioni competenti ad attuare la riqualificazione ambientale, garantendo una città più verde e sostenibile per tutti.

Il nostro impegno è rivolto a costruire una Civitavecchia che sia davvero per tutte e tutti, dove la salute pubblica, il welfare e la cura dell’ambiente siano al centro delle politiche amministrative. Insieme, #noitutti, possiamo fare la differenza”

Marco Piendibene Candidato Sindaco del Centrosinistra di Civitavecchia