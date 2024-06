Massimiliano Grasso: “Ringrazio i cittadini per questo risultato, da domani si ricomincia a lavorare”

CIVITAVECCHIA – “Tutti insieme abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo”. Con grande entusiasmo, al termine dello spoglio del primo turno, Massimiliano Grasso ringrazia i cittadini.

Con 9.323 preferenze la coalizione del candidato sindaco risulta la piu? votata per il Comune di Civitavecchia. Il 34,61% ottenuto rappresenta un’ottima percentuale che fa ben sperare per il ballottaggio del 23 e 34 giugno.

“Ringrazio i cittadini per questo risultato – dichiara Grasso – che e? figlio di un grande lavoro di squadra. I voti ottenuti dimostrano la forza della democrazia e la sua capacita? di generare un cambiamento positivo”.

Con lo sguardo gia? rivolto all’immediato futuro, Massimiliano Grasso annuncia il suo impegno a coinvolgere l’intera comunita? nella costruzione di una Civitavecchia migliore.

“Non ci fermiamo – prosegue il candidato sindaco -. Da oggi si ricomincia a lavorare con ancora piu? entusiasmo. Andremo avanti con la promozione del nostro programma rivolgendoci soprattutto alle persone che non ci hanno votato o che hanno scelto di non votare. Sono convinto che la nostra visione di governo rispecchi fedelmente i sogni e le aspirazioni di tutta la nostra comunita?”.

Un messaggio di unita? e speranza per il futuro di Civitavecchia che tra meno di due settimane si rechera? nuovamente alle urne. “Insieme costruiremo un futuro migliore” conclude Grasso.

Ufficio stampa Massimiliano Grasso candidato sindaco di Civitavecchia