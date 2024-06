CIVITAVECCHIA – “Si è svolto ieri 3 Giugno presso lo spazio Think Thank in Via Annovazzi , alla presenza di un folto numero d’insegnanti, un interessante incontro organizzato dalla lista AVS /DEMOS sul tema : “La scuola pubblica al Bivio : l’eredità di don Milani e le sfide di oggi”

Hanno partecipato : Milena Santerini (Docente di Pedagogia generale Università Cattolica di Milano) ;Susanna Crostella ( Responsabile Scuola e Formazione Sinistra Italiana Lazio);Antonella Maucioni ( – ex Dirigente Scolastico ) Ismaele De Crescenzo ( ,Insegnante ); Marco Piendibene ( Candidato Sindaco centro Sinistra) . Moderatore : Nicola Guzzone (

Dirigente Scolastico)

L’incontro ha evidenziato il ruolo essenziale della scuola, dopo la famiglia, nella socializzazione e nella formazione dei bambini e degli adolescenti .

Grazie alla spinta innovatrice di Don Milani la scuola ha fatto passi da gigante in termini di inclusione formale, maggiore attenzione educativa e didattica verso i più deboli ma i dati in nostro possesso dimostrano come ancora ci sia molto da lavorare .

È fondamentale che l’amministrazione comunale instauri un rapporto costruttivo continuo con gli Istituti scolastici del comprensorio .

Per potenziare il ruolo educativo e didattico della scuola occorre :

• Conoscere la realtà delle varie scuole attraverso indagini e tavoli di confronto

• Lavorare su un piano di sviluppo pluriennale

• Costruire proficue relazioni con Enti e Associazioni del territorio

• Creare le condizioni per svolgere attività anche negli spazi ad uso collettivo : impianti

sportivi, musei , cinema e teatri ,oratori, etc”

Alleanza Verdi Sinistra – DEMOS Civitavecchia