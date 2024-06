Grasso risponde agli artisti civitavecchiesi: “Realizzeremo una galleria espositiva permanente”

CIVITAVECCHIA – “Ho letto con molto interesse l’appello lanciato dagli artisti civitavecchiesi ai candidati sindaco.

In vista delle imminenti elezioni amministrative l’associazione “Amici del fondo Ranalli” ha avanzato una richiesta molto interessante: realizzare uno spazio espositivo permanente in città per valorizzare l’arte locale.

Accolgo l’appello e mi rendo disponibile a incontrare gli artisti civitavecchiesi per ascoltare in maniera più approfondita la loro proposta.

Ricordo che nel nostro programma, all’interno della macro area legata alla cultura, è presente proprio un progetto con cui il nostro gruppo si impegna a promuovere l’arte con esposizioni, mostre e la realizzazione di una galleria permanente. Tale spazio, che sarà creato nel centro congressi alla Marina, non solo aumenterà la visibilità delle loro creazioni ma incentiverà anche la partecipazione comunitaria e il turismo artistico.

L’impegno a sostenere e valorizzare gli artisti locali, riconoscendo il ruolo cruciale che rivestono nel definire l’identità culturale e sociale del nostro territorio, è una delle priorità del nostro programma. Il nostro obiettivo è quello di trasformare Civitavecchia in un hub culturale di rilievo, arricchendo così la comunità attraverso la creatività e la diversità delle opere artistiche locali”

Massimiliano Grasso candidato sindaco di Civitavecchia