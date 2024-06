Grasso: “Il restyling del parco di Campo dell’Oro è un esempio da seguire anche in futuro”

CIVITAVECCHIA – “Nella giornata di oggi, lunedì 3 giugno, ho effettuato un sopralluogo nei parchi comunali.

Durante la tappa al nuovo parco di via Liguria ho incontrato Daniele Perello e Matteo Iacomelli che mi hanno mostrato alcune novità.

Nell’area, che sorge nel quartiere Campo dell’Oro, sono stati installati attrezzi per la ginnastica e giochi per i bambini. Sono state inoltre sistemate le strade circostanti grazie al taglio di 7 pini (le cui radici avevano creato gravi danni all’asfalto) e alla piantumazione di 27 alberi in compensazione ambientale.

Il restyling del parco di Campo dell’Oro, che riqualifica un’intera superficie che per decenni ha ospitato solamente erba alta e depositi di materiale, è un esempio da seguire anche in futuro”

Massimiliano Grasso candidato sindaco di Civitavecchia