De Paolis e Porrello: “Con Piendibene si aprirà stagione del buon governo”

CIVITAVECCHIA – “La persona di Marco Piendibene e la piattaforma politico programmatica che attorno a lui si è coagulata offre finalmente a Civitavecchia la possibilità di voltare pagina dopo 5 anni di nulla della destra al potere.

L’esperienza amministrativa e la qualità morale di Marco e della sua coalizione può dare ai civitavecchiesi un’amministrazione concreta, ricettiva e che metta finalmente al centro i bisogni degli elettori, non degli eletti.

Entrambi abbiamo avuto l’onore di rappresentare la nostra comunità nell’assise regionale in quella che è stata un’ottima esperienza di governo, e Marco Piendibene è considerato trasversalmente e ad ogni livello un riferimento serio ed affidabile per Civitavecchia.

Per questo ai tanti elettori che gli hanno accordato fiducia chiediamo di riconfermargliela e a tutti coloro che al primo turno non lo hanno fatto di pensare se vogliono continuare a vedere la loro città nel guado per altri cinque anni, oppure se vogliono provare a rilanciarla col loro voto il 23 e il 24 Giugno. Noi non abbiamo dubbi e siamo certi che neanche i civitavecchiesi che hanno a cuore la città l’avranno. Tutto insieme per Marco Piendibene sindaco.”

Gino De Paolis ex consigliere regionale

Devid Porrello ex consigliere regionale