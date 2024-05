D’Antò: “Giancarlo Cangani sarà il nostro assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica”

CIVITAVECCHIA – “È con grande entusiasmo che annunciamo la nomina di Giancarlo Cangani come assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica nella nostra prossima amministrazione. In linea con la nostra promessa di trasparenza, presentiamo in anticipo i membri della Giunta, dimostrando che le nostre scelte sono guidate dall’eccellenza e non da logiche spartitorie o dal numero di voti. Ogni assessore è stato selezionato per la sua capacità di rendere efficace l’azione amministrativa.

Giancarlo Cangani è una figura di spicco, la cui esperienza e competenza daranno nuovo impulso a un settore che necessita di innovazione e dinamismo. Nato a Civitavecchia, Giancarlo è laureato in ingegneria e ha servito come ufficiale nel Corpo Ingegneri dell’esercito. La sua carriera professionale inizia presso la Direzione Generale Rete della TIM, proseguendo come amministratore delegato della SwissQual Italia e poi come Country Manager per Spirent Communications. Fondatore e vice-presidente della Swiss Mobility Solutions, acquisita da Gemalto, ha successivamente ricoperto il ruolo di Business Development Manager. La sua lunga esperienza include anche il ruolo di presidente della Port Utilities per nove anni e di consulente tecnico per altre società portuali.

Siamo certi che Giancarlo Cangani, con la sua comprovata esperienza e la capacità di relazionarsi in maniera efficace, apporterà un contributo decisivo e innovativo al nostro lavoro. La sua nomina rappresenta un passo fondamentale per garantire che i Lavori Pubblici e l’Urbanistica del nostro territorio possano crescere e svilupparsi con la rapidità e l’efficienza necessarie.” Lo comunica Enzo D’Antò candidato sindaco di Civitavecchia