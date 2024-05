Civitavecchia Popolare presenta la lista dei candidati al consiglio comunale

CIVITAVECCHIA – “Siamo sempre noi, gli uomini e le donne, giovani, meno giovani e giovanissime/i che animano le piazze, che difendono il territorio organizzando manifestazioni, studiando i documenti ed entrando nel merito delle questioni anche con proposte concrete.

Le persone che si schierano con i lavoratori e le lavoratrici quando rischiano il lavoro e i loro diritti, quelli che pensano che i servizi debbano essere pubblici e funzionare come diritto per tutti le cittadine e i cittadini e non come privilegio per pochi.

Ci troverete sempre dalla stessa parte, al vostro fianco a difesa dei diritti di tutte e tutti, dell’ambiente e del territorio.

Siamo candidati nella coalizione a sostegno di Enzo D’Antò sindaco.

Se questa volta sceglierete di votare noi, la nostra azione potrà essere più efficace e le vostre idee saranno portate da noi nelle istituzioni.

Dateci la forza di cambiare la nostra città: per sottrarla al degrado in cui la vorrebbero tenere per farla serva insieme alla sua popolazione, per ottenere diritti e benessere per tutte e tutti i Civitavecchiesi”

Civitavecchia Popolare per Enzo D’Antò Sindaco

Questa è la nostra lista:

– BAFFETTI FABRIZIO

– BALSANO MARCELLO

– BENEVENTO MARIA ROMANA

– CORVI CLETO

– D’ANGELO ALICE

– DE PAOLI ANTONIO

– GALLO ELISABETTA

– GORGORETTI ALBERTO

– GRANDE GAETANO

– LOMBI LUCIANO

– LORENTI GARCIA MANOLA

– MALAGUTI MARTA

– MATHIAS MANCIN

– OLIVA DARIO

– OLIVIERI MONICA

– PARLA FRANCESCA

-PUPPI MAURIZIO

-RICOTTI SIMONA

– ROCCHI MAURIZIO

– SEIDENARI LUCA

– SINI LUIGI

– TARTAGLIA ROBERTO

– TEDDE CHIARA

– VARCHETTA GIULIANO”