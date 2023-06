Ucraina: la consigliera regionale Emanuela Mari ricevuta dall’ambasciatore Melnyk

La consigliera Emanuela Mari, nell’ambito del suo nuovo incarico di Presidente della Commissione Consiliare Permanente “Affari europei e internazionali, e cooperazione tra i popoli”, ha avviato una serie di incontri con le Rappresentanze diplomatiche in Italia, ritenendo doveroso iniziare, come prima visita ‘simbolica’, dall’Ambasciata d’Ucraina in Roma.

L’Ambasciatore Yaroslav Melnyk e il Ministro Consigliere Oksana Amdzhadin, hanno ricevuto la Presidente Mari nella mattina di oggi, intrattenendo un lungo e cordiale colloquio al fine di verificare la possibilità di avviare percorsi di solidarietà e sostegno alla popolazione ucraina.

“Ho voluto esprimere personalmente a S.E. l’Ambasciatore – dichiara la Presidente Mari – la mia gratitudine verso il popolo ucraino che nella difesa dall’aggressione unilaterale dei confini dell’Ucraina è assurto al ruolo di baluardo dei valori fondativi dell’Unione Europea, ribadendo quanto già espresso dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul pieno sostegno italiano all’integrità territoriale dell’Ucraina e al suo percorso di adesione all’Unione Europea. Inoltre, ho offerto all’Ambasciatore la mia disponibilità ad individuare percorsi legislativi, partneriati istituzionali e commerciali, o iniziative umanitarie che possano essere di particolare valenza per la causa ucraina e la futura ricostruzione del paese”.

Da parte sua l’Ambasciatore Melnyk ha ringraziato l’Italia, e la Regione Lazio in particolare, per la solidarietà, la vicinanza e l’impegno nell’accoglienza e integrazione degli sfollati ucraini che hanno trovato asilo in Italia. “Contiamo sulla partecipazione attiva della Regione Lazio e delle imprese locali nei programmi della ricostruzione d’Ucraina, il cui punto di partenza può essere la firma di accordi di collaborazione con le regioni ucraine”, ha sottolineato il capo della missione diplomatica.

L’incontro si è chiuso con l’impegno di entrambi ad approfondire i temi affrontati al fine di concretizzare al più presto azioni comuni di solidarietà alla comunità ucraina nel Lazio e a rafforzare la cooperazione bilaterale con le istituzioni regionali della Repubblica d’Ucraina