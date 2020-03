Tidei (Iv): “Da Regione 6 mln per interventi a difesa costa”

ROMA – “Nonostante l’emergenza coronavirus in corso, il lavoro della Regione Lazio non si ferma: quasi 1,1 milioni al Comune di Santa Marinella per la sistemazione di barriere e il ripascimento della costa; 1,2 milioni a Fiumicino e complessivamente 6 milioni di euro per finanziare diversi interventi di difesa della costa”.

Lo dichiara, in una nota, Marietta Tidei, presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio. “Un intervento necessario – aggiunge Tidei – ovviamente concordato con l’amministrazione comunale, per dare una soluzione concreta e repentina ai danni provocati dall’erosione negli ultimi anni. Questa iniziativa si aggiunge ai tanti atti adottati dalla Regione per far fronte a una situazione che interessa tutta la costa laziale. Bene che questo finanziamento arrivi in questo momento di crisi perché dà fiducia e perché quando questa emergenza sarà finita dovremmo correre per far ripartire l’economia, con un occhio particolare a turismo. Un ringraziamento particolare all’assessore Alessandri per la sensibilità che sta dimostrando non soltanto nei confronti di Santa Marinella ma di tanti altri Comuni proprio su questo tema”.