Tidei (Iv): “Auguri a neo presidente Unindustria Cassino, Borgomeo profilo di spessore”

ROMA – “Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Francesco Borgomeo, nominato presidente dell’Area comprensoriale di Unindustria Cassino. La lungimiranza e il coraggio di Borgomeo rappresentano qualità importantissime per svolgere al meglio un mandato cruciale per la crescita e lo sviluppo del Cassinate. Le prime parole pronunciate da Borgomeo dopo la sua nomina attestano quanto sia importante stare vicino a quelle imprese e a quegli imprenditori che stanno continuando a produrre e a dare lavoro nonostante la pandemia: sono loro il traino per una ripresa che deve coinvolgere tutti, soprattutto quelle attività che oggi sono più in difficoltà. Importante è poi il riferimento di Borgomeo alla necessità di sostenere l’automotive e infrastrutture strategiche come il porto di Gaeta. Vanno colte tutte le occasioni di sviluppo e di crescita. Sono sicura che Borgomeo farà benissimo“. Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva)