Serate al Parco archeologico del Colosseo: la Luna sul Colosseo e i tramonti alla Casa delle Vestali

ROMA – Nuovi percorsi per l’apertura serale del Parco archeologico del Colosseo.

Riparte il ciclo di visite guidate La Luna sul Colosseo con un’edizione completamente rinnovata e, per la prima volta, sarà possibile visitare la Casa delle Vestali nel Foro Romano rischiarata dalle luci del tramonto. Queste le iniziative estive promosse dal Parco archeologico del Colosseo, a partire da questa settimana.

Da sabato 17 luglio, e fino al 30 ottobre 2021, si riprende con La Luna sul Colosseo, in collaborazione con Electa, a partire dalle ore 20.10 e per gruppi di massimo 20 persone. Appuntamento annuale di grande successo che sa costantemente rinnovarsi, per questa edizione La Luna sul Colosseo incentra il percorso sulla scoperta dei sotterranei. Il nuovo e suggestivo itinerario è reso possibile dal recente restauro dell’intera superficie degli spazi che ospitavano belve, gladiatori e apparati scenici.

Durante l’itinerario si dipana il racconto della topografia della valle dove è stato costruito il Colosseo mentre, attraversando l’area dei sotterranei, si scoprono i materiali con cui è stato costruito l’anfiteatro che hanno permesso di superare lo scorrere del tempo, le funzionalità e le regole che lo rendevano una straordinaria macchina dello spettacolo. Il percorso prosegue lungo il corridoio perimetrale al piano dell’arena passando di fronte all’Edicola della Via Crucis ricostruita con i frammenti ottocenteschi originari e si conclude sul piano stesso dell’arena, con uno straordinario affaccio sugli ipogei e con uno sguardo a 360° sull’immensità degli spalti, che accoglievano più di 60mila spettatori, disegnati nella notte dalle luci e dalle ombre delle cavità dei fornici.

Inedita e da non perdere è l’apertura serale della Casa delle Vestali. Da stasera a partire dalle 19.20 per gruppi di massimo 20 persone, e per i restanti mercoledì di luglio (21 e 28), entrando al Foro Romano dall’Arco di Tito e percorrendo la via Sacra si giunge alla Casa delle Vestali sotto i colori dell’imbrunire. Anche questa eccezionale apertura è possibile grazie alla conclusione di lavori di conservazione con l’allestimento degli ambienti della casa delle vergini sacerdotesse, incaricate della custodia del focolare sacro della città. Gli spazi adesso visitabili -tra cui spicca la stanza della macina in pietra lavica, interpretata subito dopo la scoperta come la stanza in cui le sacerdotesse di Vesta realizzavano la mola salsa, una focaccia sacra per i culti legati ai riti cui officiavano- circondano il cortile del complesso dove si erge il tempio circolare che custodiva il fuoco sacro.

LA LUNA SUL COLOSSEO

Ogni sabato dal 17 luglio al 30 ottobre 2021

MODALITÀ DI VISITA

Prenotazione obbligatoria per un massimo di 20 persone a turno di visita.

www.coopculture.it / 06.39967700 (call center attivo tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00)

ORARI VISITE

Dalle 20.10 alle 22.30 partenze visite ogni 10’.

Turni in lingua inglese alle ore 20.10 – 21.20 – 22.30

60’ la durata della visita

CASA DELLE VESTALI NEL FORO ROMANO

Mercoledì 14 – 21 – 28 luglio 2021

La visita è consentita ai possessori di membership card e di biglietto 24h Colosseo – Foro Romano – Palatino e Full Experience (valido 48h) in corso di validità, previa prenotazione al costo di €1

MODALITÀ DI VISITA

Prenotazione obbligatoria per un massimo di 20 persone a turno di visita.

www.coopculture.it / 06.39967700 (call center attivo tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00)