Rendiconto generale, la Corte dei Conti respinge il ricorso della Regione

ROMA – Opposizione all’attacco di Zingaretti dopo che la Corte dei Conti ha respinto il ricorso della Regione Lazio sul giudizio di parificazione del rendiconto generale relativo all’anno 2020.

“Zingaretti non è un buon amministratore – dichiara il Gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia – E’ la Corte dei Conti a dare questo pesante e inappellabile giudizio respingendo il ricorso sulla parifica di Bilancio inoltrato dalla Regione Lazio. Già durante la discussione della legge finanziaria 2020 avevamo messo in guardia la Giunta che in sede di approvazione di rendiconto avrebbero rischiato di non ottenere la parifica. Era evidente che la gestione sbagliata delle risorse economiche non lasciava alcuna possibilità di eludere la reprimenda della magistratura contabile. Più volte inoltre abbiamo denunciato la pesantezza e la gravità dei tagli predisposti dalla Giunta Pd- M5S. Con la parifica la Regione è obbligata a ridurre la disponibilità per la spesa corrente e questa operazione inciderà pesantemente su servizi, attività ed investimenti a danno della cittadinanza. Ben 500milioni di euro dei contribuenti dovranno essere destinati ad eventuali fondi di riserva e per sostenere le spese di cause giudiziarie perse. Ancora una volta le promesse di contenimento delle tasse fatte dalla giunta a trazione Dem restano un miraggio e i trionfalismi del Governatore sulla sana gestione si rivelano autentiche bufale”.

Fa eco a Fratelli d’Italia Laura Corrotti, consigliere regionale della Lega e vicepresidente commissione bilancio: “Come avevamo già previsto durante l’approvazione della legge di stabilità regionale la Corte dei Conti rigetta il ricorso sulla parifica del bilancio. Ora Zingaretti è obbligato a togliere risorse: arrivano altri tagli targati Pd.”