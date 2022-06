Regione. Zingaretti sotto accusa dopo il questionario alle famiglie con persone disabili

ROMA – Opposizione scatenata contro il Governatore Zingaretti dopo il discusso questionario inviato dalla Regione alle famiglie con a carico persone disabili. Alcuni quesiti, evidentemente mal formulati, hanno generato infatti critiche e indignazione.

“Anziché chiedere alle famiglie con a carico persone con disabilità “da zero a quattro quanto ti vergogni del tuo familiare?” sarebbe oggi più giusto chiedere “quanto ti vergogni dell’attuale amministrazione regionale?” – afferma Laura Corrotti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia – lasciando magari la stessa specifica nella quale uno significa poco, due moderatamente, tre parecchio e quattro molto. Sono certa che sarebbero molte le risposte con il numero più alto: è infatti offensivo per le tante famiglie che hanno visto recapitarsi il questionario collegato alla delibera di giunta regionale 341 compilare tale modulo per ottenere il sostegno economico per disabilità in famiglia”.

Le fa eco Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi alla Regione Lazio: “Brutto scivolone della Giunta di sinistra del Lazio. Sul questionario indirizzato ai caregiver non hanno saputo valutare correttamente né il contenuto dei quesiti, né le modalità di somministrazione. O forse non li hanno letti attentamente prima di approvare il formulario. Una grave mancanza di rispetto per chi dedica ogni giorno della sua vita alla cura di un parente fragile. Che si sia trattato di incompetenza o di distrazione, questa iniziativa buttata lì con superficialità dimostra quanto diciamo dall’inizio della consiliatura regionale, cioè che, oltre la grancassa delle presentazioni mediatiche di PD e M5Stelle al governo del Lazio, non ci sono altro che parole, quasi sempre sbagliate”.